Od rána pokračuje hlasování v senátních volbách, místnosti se uzavřou ve 14:00

V první den byl zájem o volby minimální, v pátek přišla k urnám necelá desetina voličů. V sobotu zůstanou zavřené volební místnosti v Praze 4 a na Vsetínsku. Už před týdnem tam byli v prvním kole senátory zvoleni nově bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš (za STAN) a opětovně zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Volební místnosti jsou otevřeny od osmé do 14. hodiny. Poté začnou volební komisaři sčítat hlasy. Podle zkušeností z minulých voleb by mohly být kompletní výsledky známy do tří hodin po uzavření volebních místností.