Starostka Koněšína na Třebíčsku drtivě porazila kandidáta za ANO Michálka

- od roku 1998 byla místostarostkou a od roku 2000 je starostkou obce Koněšín, která leží nedaleko Třebíče;

- bývalá členka KDU-ČSL byla v krajských volbách v roce 2004 zvolena za KDU-ČSL zastupitelkou Kraje Vysočina;

- poté do krajského zastupitelstva neúspěšně kandidovala jako nestraník za SNK ED;

- dvakrát také neúspěšně kandidovala do sněmovny, v roce 2002 jako členka KDU-ČSL, v roce 2010 jako nestraník za Věci veřejné;

- nyní kandiduje jako nestranička za STAN s podporou ODS;

- před vstupem do politiky pracovala u Českých drah jako vedoucí dopravy a přepravy nebo jako sekretářka ve stavební firmě v Třebíči;

- stála za vznikem ekologického mikroregionu Horácko a u zrodu lodní dopravy na Dalešické přehradě;

- od roku 1994 je členkou koněšínského ochotnického divadelního souboru a věnuje se také zpěvu v souboru Klokočí;

- s manželem vychovali dvě děti.