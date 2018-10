Policie zadržela „pervitinové barony“. Řídili síť českých i německých laboratoří

Podle informací mluvčí centrály Barbory Kudláčkové odhalili kriminalisté také laboratoř, kde přímo probíhala průmyslová extrakce pseudoefedrinu. Našli odpadní materiál z výroby zhruba 200 kilogramů metamfetaminu.

Policisté podle mluvčí odhadují, že za půl roku, během kterého skupinu sledovali, vyprodukovala stovky kilogramů pseudoefedrinu.

Zadržená šestice byla obviněna z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což jí hrozí až 12 let vězení. Podle Kudláčkové se však pravděpodobně počet stíhaných ještě zvýší.

Pachatelé také pravděpodobně vypouštěli vysoce toxické odpadní látky z výroby do zemědělské půdy. „Vysoce toxické odpadní látky z nelegální výroby byly pachateli pravděpodobně vypouštěny do přilehlé zemědělské půdy a odváženy do okolí k nelegální likvidaci, což je i předmětem dalšího vyšetřování,“ uvedla mluvčí.