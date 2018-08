Omítka mu nestačila. Sprejer poničil Prachovské skály

Každé poškozené místo pískovcového masivu má asi dva až tři metry na délku a necelý metr na výšku. „Jeden je větší, jeden menší. Můj soukromý názor je, že bez poškození povrchu skály to odstranit nejde. Snad by to šlo nějakým kartáčem, zkrátka technicky. Chemické čištění je nesmysl. Otázka je, jestli se do toho vůbec pouštět. Nejraději bych toho pachatele chytil, aby to tím kartáčkem na zuby vyčistil,“ řekl Vladimír Tekverk ze správy majetku rodiny Schliků.

Nechat zarůst mechem?

Nic takového ve skalách nepamatuje. „Objevují se vyryté nápisy, ale tohle je možná ještě horší, je to více vidět,“ dodal. Nemožnost využití chemického způsobu odstranění nápisu potvrzuje i archeolog a speleoantropolog Petr Jenč. „Ani hloubkové zbroušení určitě není to pravé,“ dodává.

Podle jeho názoru by nebylo od věci nechat potíž být estetickým problémem, při němž se nenaruší povrch masivu. Má za to, že přirozené pokrývání skály mechem a lišejníkem by mohlo povrch skály zpevnit a nakonec i narušit barvu. „To by byla otázka let až desetiletí,“ upřesnil.