Šéf ŘSD Kroupa: Dálnice D1 je tak vytížená, že se kolonám nedá zabránit

Kovářová ze Starostů navrhuje finanční bonus za včasnou práci

Podle členky sněmovního podvýboru pro dopravu a místopředsedkyně Starostů Věry Kovářové by ŘSD mělo více kontrolovat stavitele a také je lépe motivovat, aby zakázky dokončili včas, nebo dokonce s předstihem.

„Víme, že někde firmy pracují dobře, ale jinde se oprava zpožďuje, řidiči stojí v kolonách a vidí, že na úseku nikdo nepracuje. Pokud by ředitelství coby investor více kontrolovalo stavebníky nebo jim nabídlo bonus za dřívější ukončení prací, snažili by se více. Rozhodně by se to vyplatilo, i kdyby to stálo víc,“ navrhla Kovářová.