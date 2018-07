Peníze Prahy 10 za nevýhodný nákup pozemku skončily v blízkosti lobbisty Hrdličky

Pozemek s mateřskou školou ve vršovické Bajkalské ulici získala v roce 2005 v rámci restitucí šlechtická rodina Colloredo-Mansfeldů, kvůli školce s ním ale nemohla plnohodnotně nakládat – územní plán města totiž s ohledem na existenci vzdělávacího zařízení využití parcely limituje prakticky jen na nekomerční účely.

Mansfeldové se proto pozemek už v následujícím roce rozhodli prodat. Městská část, která se o něj ucházela, ovšem neuspěla; podle mluvčího Prahy 10 Víta Nováka se o tehdejší finanční nabídce nedochovaly žádné písemnosti, zřejmě byla ale natolik nízká, že šlechtický rod nepřesvědčila.

Vlastníkem pozemku s mateřskou školou se tak nakonec stala firma Prominecon, respektive její dceřiná společnost PMC Vršovice, která za něj zaplatila osm milionů korun. Praze 10 otevřela prostor ke koupi pozemku o šest let později a městská část, řízená v té době občanským demokratem Milanem Richterem, si pro odkup pozemku nechala vypracovat znalecký posudek. Ten parcelu ocenil na 24,4 milionu korun.

Posudek na pozemek, ze kterého školka zmizela

Šestnáctimilionový rozdíl (oproti částce, kterou zaplatil Prominecon) nyní radnice vysvětluje tím, že „byla použita tržní metoda“; to v praxi znamenalo, že si Praha 10 do podmínek pro vypracování posudku zadala výslovný požadavek, aby znalec při stanovení ceny pozemku vůbec nezohledňoval to, že na něm stojí mateřská škola, jež ho přitom ve skutečnosti znehodnocuje.

„Pozemky byly oceněny za předpokladu, že jsou volné, nezastavěné dle požadavku objednatele. Ve skutečnosti se na oceňovaných pozemcích nachází stavby,“ píše se doslova v zadání posudku; podle nezávislého právníka Petra Novotného se ve výsledku prakticky jedná o posouzení imaginární parcely, a nikoliv té reálné.

Někdejší starosta desáté části Milan Richter případ odmítl komentovat s tím, že už se dlouhou dobu v politice nepohybuje. Bohumil Zoufalík – stávající radní z uskupení Nezávislí pro Prahu 10, který ještě coby občanský demokrat zastupitelům „desítky“ návrh na odkup pozemku předkládal – má za to, že je správně, že si cenu stanovila sama městská část, a nezaráží ho ani její výše.

„V té době jsme to tak nevnímali. Myslím si, že nákup nebyl pro městskou část Praha 10 nevýhodný. Prioritou bylo umožnit rozšíření míst v mateřských školkách, v lokalitě Vršovic, to bylo jediné místo, kde jsme mohli realizovat výstavbu mateřské školky,“ konstatoval s tím, že velká část plochy v Bajkalské byla v době zadání posudku nezastavěná.