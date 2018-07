Zimola vyzval Pocheho, aby se vzdal ministerských ambicí. Odmítl ho

„Byl bych rád, kdyby Miroslav Poche upozadil své osobní ambice a neposkytoval bojovná mediální prohlášení, aby ujistil veřejnost, že bude ministrem,“ řekl Zimola Právu. „Pokud je zastáncem nové koaliční vlády, jak sám tvrdí, měl by ji podpořit i z pozice řadového člena strany.“

Někdejší jihočeský hejtman má za to, že je veřejnost debatami o personálním obsazení ministerstva zahraničí unavená a stojí v první řadě o funkční vládu s důvěrou. ČSSD podle něj musí brát ohledy na názor premiéra Andreje Babiše (ANO), komunistů i prezidenta Miloše Zemana.

Náhradník? Podle Zimoly Kohout, Chmelař nebo Kaucký

Pocheho, jehož vládní angažmá odmítá jak Pražský hrad, tak KSČM (na jejímž hlasování zisk důvěry menšinového kabinetu ANO a ČSSD stojí), by podle Zimoly strana mohla nahradit někdejším úřednickým ministrem zahraničí Janem Kohoutem, vládním tajemníkem pro evropské záležitosti Alešem Chmelařem nebo bývalým náměstkem z Černínského paláce Lukášem Kauckým.

Vedle uvedených jmen Zimola v minulosti zmiňoval i případné opětovné angažmá bývalého šéfa české diplomacie Lubomíra Zaorálka, který v současnosti vede sněmovní zahraniční výbor. Neúspěšný lídr ČSSD pro poslední poslanecké volby ale svou novou účast ve vládě odmítl. Mediální spekulace pak zmiňovaly i amerického ambasadora a někdejšího šéfa zahraničního odboru Hradu Hynka Kmoníčka.

Poche se ambicí vzdávat nehodlá

Poche, který by měl ve vládě reprezentovat pražskou organizaci sociálních demokratů, ovšem Zimolovu výzvu odmítl a trvá na své vládní účasti. „Nechci komentovat soukromé názory bývalého hejtmana. Cítím silnou podporu z ČSSD včetně předsedy Hamáčka,“ řekl serveru Novinky.cz a na dotaz, zda se postu ministra nevzdá, odpověděl: „Takovou možnost nezvažuji.“

Termín, dokdy by měla ČSSD křeslo v Černínském paláci plnohodnotně obsadit, není stanoven, podle Zimoly ale i sám Hamáček ví, že se dvě ministerstva zároveň nedají řídit dlouhodobě. Statutární místopředseda by proto uvítal, kdyby měl Lidový dům o ministerstvu zahraničí jasno do 11. července. Tehdy má ve sněmovně proběhnout očekávané hlasování o důvěře Babišově druhé vládě.