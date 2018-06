Poslanec ANO Brázdil označil homosexuály za postižené. Babiš ho vyzval k omluvě

Podle premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše je Brázdilovo vyjádření šokující. „Pro mě je to dost šokující prohlášení, do dnešní doby a společnosti vůbec nepatří,“ řekl Babiš serveru Aktuálně.cz a dodal: „Pan Brázdil by se měl za svá slova omluvit.“

Pod návrh manželství pro všechny připojilo svůj podpis 21 poslanců ANO, 17 Pirátů, čtyři sociální demokraté, dva poslanci TOP 09, jeden komunista a jeden zástupce STAN.

Maxová věří tomu, že by její novela občanského zákoníku mohla v dolní komoře podporu najít. Poukázala na to, že nynější návrh podepsalo o 20 zákonodárců víc než v minulém volebním období novelu, která měla registrovaným partnerům umožnit osvojit si potomka svého protějšku. „Další poslanci a poslankyně deklarují, že neměli možnost se teď podepsat, ale že novelu (o manželství pro všechny) pomůžou prosadit,“ uvedla Maxová.

Zrovnoprávnění svazků mají mezi programovými cíli podle svého místopředsedy Mikuláše Peksy Piráti. „Pokud všichni platíme daně, měli bychom mít všichni právo na vdovský a vdovecký důchod. Registrují se vozy, ne lidé,“ podotkl Peksa. Dodal, že pokud by se podařilo změnu prosadit, bylo by Česko první postkomunistickou zemí s manželstvím pro všechny. „Byl by to velký úspěch. Ukázali bychom, že patříme k Západu,“ dodal Peksa.