Imoba vrátí dotaci na Čapí hnízdo. Výbor schválil dohodu s firmou, ta se tak vyhne penále

„Vždycky je lepší smírná cesta než cesta nějakých sporů,“ uvedla předsedkyně výboru a hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Ředitel dotačního úřadu Kamil Munia upřesnil, že firma by měla peníze poslat do pěti pracovních dnů od podpisu dohody. Kdy bude takzvaná dohoda o uspořádání vzájemných vztahů podepsána, zatím není jasné.

Mluvčí Imoby Karel Hanzelka uvedl, že firma padesátimilionovou dotaci dobrovolně vrací, protože se podle ní nedá v dohledné době očekávat nezávislé a spravedlivé posouzení případu soudem. Trvá na tom, že řádně splnila podmínky pro udělení dotace a neporušila smluvní závazky.

Dalším důvodem je podle Hanzelky zkreslené informování o případu, což poškozuje pověst firmy. Roli hrálo i to, že případné daňové a správní spory by byly vleklé a složité a představovaly by pro obě strany značnou finanční i časovou zátěž, dodal.

Vrácené peníze zamíří do státního rozpočtu i kraji

Většina peněz od Imoby skončí ve státním rozpočtu a část získá i kraj, který projekt Čapího hnízda před lety spolufinancoval. „Jsme rádi za vstřícný přístup společnosti. V okamžiku vrácení peněz přijde do rozpočtu kraje něco přes tři miliony korun,“ vyčíslila hejtmanka. Schválení dohody přivítala i krajská opozice. „Já to vítám, protože to je nejefektivnější a nejrychlejší způsob, jak podezřelou dotaci vrátit do veřejných rozpočtů,“ uvedl člen výboru regionální rady za STAN Věslav Michalik.