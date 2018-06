VZP odmítla pacientce zaplatit léčbu rakoviny. Lidé se jí po reportáži ČT na léky složili

„Reportáž způsobila obrovskou vlnu solidarity s klientkou. Mně samotné volala a psala celá řada lidí, kteří se ptali zejména na to, jestli nějakým způsobem můžou klientce pomoci. Na to konto jsme zřídili transparentní účet,“ uvádí advokátka.

Pomoci může každý, říká autor výzvy

Tomáš Maux ale hlavně založil facebookovou stránku „Léky pro Moniku – složíme se!“. Moničin příběh rozeslal mezi své přátele, ti to rozesílali dál a dál. Tomášovu výzvu sdílely i známé osobnosti.

„Bylo vidět, že sbírka dosáhla i jinam, než začala, to znamená v Praze. Dostala se i na Slovácko, kde paní Monika bydlí. Byly tam vzkazy třeba od hasičů, od pekaře a tak dále. Bylo to prostě super,“ říká Maux.

A výsledek? Za třináct dní poslali lidé bezmála 241 tisíc korun. Částku Tomáš přeposlal na Moničin transparentní účet.

„Myslím si, že to nebylo nic tak velkého, že by to dokázal každý. A to je i sdělení, které jsem se do toho snažil dostat – že to může udělat úplně každý člověk. Každý, kdo má kolem sebe někoho, komu může takovým způsobem pomoct, tak to může udělat,“ vzkazuje Maux.

Jen na transparentním účtu je už přes 570 tisíc korun. A to není vše. Ještě jednoho muže zasáhl Moničin příběh velmi silně. „Druhý den mi volala moje právní zástupkyně úplně neuvěřitelnou věc – že má dárce, který chce zaplatit první dávku, těch 294 tisíc korun. Sama jsem z toho byla překvapená, štěstím mi tekly slzy po tvářích,“ svěřuje se Buksová.

„Je to pán, který byl chycen příběhem paní Moniky a sám to vnímal tak, že je skutečně potřeba, aby léčba byla nastartována co nejdřív. A proto se mnou komunikoval ve smyslu: Zařiďte všechno potřebné tak, abych peníze mohl poukázat na ten správný účet v co nejkratší době,“ říká advokátka.