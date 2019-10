Hvězdička - park Eugena Horvátha. První veřejné místo v Česku nese jméno romské osobnosti

Zastupitelstvo města o přejmenování parku rozhodlo na konci minulého roku na základě iniciativy místní romské komunity. Organizace DROM usilovala o nové jméno pro veřejné místo nedaleko Muzea romské kultury několik let.

„Pokoušeli jsme se o to na Brně-sever s ulicí Dačického, kde Janko Horváth bydlel, ale tam to nebylo schváleno. V roce 2016 nevyšla ani žádost na přejmenování Hvězdičky, kde sídlíme. Zkusili jsme to ale znovu,“ uvedl ředitel DROMu Miroslav Zima.

Park vybrali i proto, že v romském středisku Horváth působil. „Vedl u nás kroužek pro děti. Byl to přísný vychovatel, vyžadoval respekt a disciplínu. Řešil problémy dětí s rodiči, v tomto směru jsem ho obdivoval,“ zavzpomínal Zima. Dalším důvodem byl i fakt, že ve Hvězdové ulici sídlí pouze DROM, a pro změnu názvu se tak nemusel vyjednávat souhlas dalších stran.

Slavnostní přejmenování se konalo přímo v parku Hvězdička také za účasti rodinné Cimbálové muziky, kterou po smrti Eugena Horvátha vede jeho syn Milan.