Je věrolomností tehdejších poslanců, že si ČR nechala československou vlajku, říká vexilolog

Ladislav Vrteľ z Heraldického registru slovenského ministerstva vnitra podotkl, že červená, modrá a bílá byla barevná kombinace slovenské vlajky už při vzniku Československa, modrý klín lze tedy jednoznačně považovat za vklad Slováků ke společnému státnímu symbolu.

Podle něj se slovenská vlajka postupně rodila od roku 1848, kdy ji tvořily rovněž bílá s červenou stejně jako u Čechů. „Pod dojmem různých politických událostí, k nimž došlo v Praze, se pak Slováci orientovali spíše na spolupráci s Chorvaty a modrá tam přibyla právě v tomto období,“ vysvětluje Vrteľ, jak se na slovenskou vlajku dostala modrá.

Nebýt „věrolomnosti“ českých poslanců, mělo by Česko jinou vlajku

Češi i Slováci prošli 20. stoletím bok po boku, konec jejich společného státu začali psát v 90. letech Václav Klaus a Vladimír Mečiar. Když se začal připravovat zákon o rozdělení Československa, který byl posléze přijat 19. listopadu 1992, dostala se do zákona také zmínka o tom, že žádný z nástupnických států nebude používat státní symbol Československa.

„Je to do určité míry věrolomnost našich tehdejších poslanců, že i přesto 1. ledna 1993 u nás zavlála vlajka československá a stala se vlajkou České republiky,“ zhodnotil ustavení vlajky ČR Aleš Brožek. Podle jeho slov to Čechům tehdy Slováci velmi zazlívali proto, že měla podle nich společná vlajka zůstat nepoužívána. Brožek vzpomíná, že po vzniku České republiky se objevovaly alternativní nápady, například ten, který by zaměnil stávající modrou barvu klínu za blankytně modrou. Myšlenka se však neujala.