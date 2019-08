Soud osvobodil exšéfa Oleo Chemical v kauze padělané směnky

Obžaloba Jirounka viní z toho, že si opatřil dokumenty a falešnou směnku, podle kterých měl spolumajitel firmy Ravak Jindřich Vařeka starší dluh vůči firmě Západočeská investorská. Jirounek chtěl od Vařeky peníze vymáhat v civilním řízení. Směnka prošla přes několik lidí. Jako poslední je na ní podepsán Radek Novák, který byl druhým obžalovaným v této kauze. Justice ale upustila od jeho potrestání, protože dostal pět let vězení za jiný delikt.

Jirounek vinu dlouhodobě popírá. Hájí se tím, že směnku nabyl v dobré víře, a když zjistil, že je falešná, tak to sám ohlásil na policii. Za příčinu této i dalších kauz považuje obchodní spory, které vede s majiteli firmy Ravak. Společnost je významným výrobcem van a sprchových koutů.

Soud se nyní kauzou zabýval potřetí. Napoprvé (v roce 2014) Jirounka osvobodil, tento verdikt však zrušil odvolací soud. Po druhém projednávání případu Jirounek v loňském roce dostal osm let vězení, trest mu pak odvolací soud o dva roky snížil. Jirounek si trest odpykával několik měsíců ve vězení, když do kauzy zasáhl Nejvyšší soud, který nařídil jeho okamžité propuštění a nové projednání kauzy – z ní vzešel stávající verdikt.

Rittigovo poradenství

Kauza směnky je jedním z trestních případů, které se týkají společnosti Oleo Chemical. Letos v únoru například pražský městský soud vynesl nepravomocný rozsudek v kauze týkající se vyvádění peněz z firmy. Podle obžaloby mířilo 20 milionů korun jako odměna za fiktivní poradenství Oleu k podnikateli Ivo Rittigovi, a to od Cokeville Assets, karibské společnosti jeho obchodního partnera Petera Kmetě. Vedle Rittiga a Kmetě byli obviněni právníci Karolína Babáková a David Michal nebo bývalí šéfové Olea Michal Urbánek a Jirounek.

Soud Rittiga a jeho právníky zprostil obžaloby, v hlavním líčení se totiž neprokázalo, že skutky spáchali právě oni. Žalobce v závěrečné řeči naznačil, že motivem k vyvedení peněz k lobbistovi mohlo být to, že Rittig by dokázal Oleu zajistit odbyt ve společnostech, kde měl vliv, třeba v pražském dopravním podniku. Bývalé majitele firmy Urbánka a Jirounka, šéfa výroby Radomíra Kučeru a Kmetě uznal v únoru soud vinnými. Podle verdiktu se dopustili porušení povinnosti při správě cizího majetku, Urbánek s Jirounkem navíc také krácení daní.

Druhý případ Jirounka

Další kauza kolem Oleo Chemical se týká sporů o 750 milionů korun, které si firma v letech 2008 až 2011 půjčila – a opět se točí kolem Jirounka. Spolu s Urbánkem se coby majitelé Olea dostali do finančních problémů, peníze jim půjčili majitelé Ravaku, rodiny Vařeků a Kreysů. V říjnu 2015 soud označil za úvěrový podvod půjčku 160 milionů korun od Vařeků a Kreysů a Jirounka nepravomocně poslal na pět let do vězení.

Vrchní soud však v lednu 2016 rozsudek zrušil a případ vrátil k novému projednání. Letos v březnu pražský městský soud Jirounkovi původní šestiletý trest o půl roku zvýšil. Potrestal ho za to, že při sjednání úvěru uvedl nepravdivé údaje, podle verdiktu však nevznikla žádná škoda. I v tomto případě Jirounek vinu odmítá.