Stále víc Čechů končí kvůli kloubům v nemocnici. Důvodem je i přehnaný sport

Jednou z nejčastějších kloubních náhrad je endoprotéza kolene. V 70. letech ji vyvinul další anglický ortoped John Insall. Poměrně záhy se zahraniční implantáty dostaly i do Československa. V zemi se začaly vyrábět v roce 1983.

Běžná léčba nebo operace ale často při potížích s klouby nestačí. Desítky tisíc lidí ročně potřebují náhradu. Průkopníkem výměny celého kyčelního kloubu byl anglický ortoped John Charnley. V roce 1960 použil vůbec poprvé plastovou jamku a kovový dřík zavedený do stehenní kosti. V Československu byla první endoprotéza implantovaná v roce 1969. Od 70. let se náhrady vyráběly v Poldi Kladno.

Nyní se endoprotézy vyrábí z čím dál lepších materiálů. V budoucnu by se mohly používat i takzvané chytré náhrady. Skupina českých vědců například pracuje na protéze, která dokáže rozpoznat zánět v těle a odeslat zprávu lékaři. Pacient se tak může vyhnout dalším operacím.

Tabletky na klouby nejsou samospasitelné

Lidé k posílení kloubů často využívají i volně prodejné preparáty. Lékárny je nabízejí jako doplněk stravy nebo registrovaný lék. „Registrovaný přípravek má garantovaný obsah účinné látky a zároveň i účinnost. U doplňků stravy je stanovována pouze jejich nezávadnost,“ uvedl lékárník Filip Škarda.

Při výběru by si proto lidé měli všímat, jaké látky preparáty obsahují. Z pohledu lékárníka je podle Škardy důležitý především chondroitin sulfát a glukosamin sulfát. Za tříměsíční kúru lidé zpravidla zaplatí od čtyř do sedmi set korun. Aby byla účinná, měli by ji dvakrát ročně zopakovat. Landor ale upozorňuje, že ani preparáty nejsou samospasitelné.