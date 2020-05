Nacisté vypalovali vesnice a umučili desítky lidí. Do kapitulace zbývaly dny

Mezi zavražděnými muži byl i otec Zdeňky Calábkové, které tehdy bylo sedm let. Horní část Zákřova byla podle ní po tragédii prakticky bez mužů: „Tady byla vesnice vdov.“ O otce a bratra přišla i Svatava Kubíková (1931-2015). Stejně jako jiné pamětnice mluvila o tom, že kozáci u sebe tehdy měli seznam, kde bylo 19 jmen mužů z osady. Při útoku na Zákřov ho ale jeden z kozáků ztratil. Muže proto nakonec brali tak, aby jim seděl počet. Pamětnice se shodují, že udání musel poslat někdo, kdo poměry v obci dobře znal: „Jeden četník z Tršic potom říkal, že jim přišlo první, druhé a třetí udání a potom už museli něco dělat. Takže opravdu to někdo udal, ale kdo to udání dal, to doposud nikdo neví.“

Olga Glierová, které v době masakru bylo třináct let, zase vzpomíná na to, jak kozáci vytvářeli falešné důkazy o přítomnosti partyzánů, aby mohli ospravedlnit své činy: „Když chodili po dědině, tak třeba u Glierů udělali takový podfuk. Dali tam hrst patron do koryta koňovi v maštali a řekli, že tam je partyzán, že tam jsou náboje.“ K místu tragédie v lese u Kyjanice se až do osvobození nesměl nikdo přiblížit. Co se u lesní boudy odehrálo tak vyšlo najevo až po příchodu sovětských vojsk.

Vzpomínky Zdeňky Calábkové, Svatavy Kubíkové i Olgy Glierové zaznamenal web Paměť národa.