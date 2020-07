Vytunelované fondy Trend a Mercia: Soud po 16 letech potrestal manažery

Kauza začala před 16 lety a s údajnou škodou 1,4 miliardy korun je jedním z největších případů tunelování v Česku. Podle obžaloby desítka manažerů v polovině 90. let z portfolií fondů různými machinacemi vyvedla akcie nejcennějších firem, například pražského obchodního domu Kotva, Sokolovské uhelné nebo ČEZu. Žádané akcie prodávali firmám spřízněným s manažery kolem Miroslava Hálka. Do fondů pak ale přišel jen zlomek ceny, zbytek byl rozložený do splátek na 30 let. Fondy tak za prodej v podstatě nic nedostaly.

Hlavou celé skupiny byl podle obžaloby Miroslav Hálek, který dnes odešel od soudu s dvouletým trestem. Obvinění odmítá a trvá na tom, že fondy nijak nepoškodil. Na otázku, zda ví, kde se majetek dříve bohatých fondů nachází, odpověděl, že ví, ale odmítl říci kde. Měla by to podle něj být práce pro investigativní novináře. Manažeři mají vrátit kolem 700 milionů korun, malí akcionáři se ale svého majetku domohou jen stěží.