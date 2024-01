Ženské slzy výrazně snižují mužskou agresivitu, ukázal pokus

Vědci už dříve prokázali, že u některých druhů hlodavců se snižuje samčí agresivita, pokud jsou v experimentu vystaveni slzám samic. Tento jev patří mezi takzvanou sociální chemosignalizaci, což je proces, který se sice běžně vyskytuje u zvířat, ale u lidí buď neexistuje, anebo zatím není dost dobře pochopený.

A tak se to tým izraelských vědců rozhodl prověřit. Jejich experiment fungoval tak, že experimentátoři nechali proti sobě hrát dva muže nějakou hru. Přitom do jejich okolí vypouštěli vůně – buď roztok ženských slz, anebo fyziologický roztok. Testované osoby netušily, jakou vůni čichají. Hra byla navržena tak, aby vyvolala agresivní chování vůči druhému hráči, protože vědci ji zmanipulovali tak, že to vypadalo, jako by protivník podváděl. Hráči se pak mohli ve hře protihráči pomstít.