Velké solné jezero mizí před očima. A ohřívá při tom planetu

ČTK

, kar

před 2 h hodinami | Zdroj: Washington Post , ČTK , One Earth

Velké solné jezero

Jako nějaká dystopická astronautka se Melissa Coboová každých pár týdnů vydávala na túru po rozpálených pláních vyschlého Velkého solného jezera a táhla těžký batoh připevněný hadicí k něčemu, co vypadalo jako kopulovitý poklop na dort. To, co z jezera zbylo, se jí často zdálo nedosažitelné, když se prodírala vyschlou krustou, hlínou a podivnou krystalickou vrstvou, která se pod jejími kroky rozpadala na nazelenalé bahno, popisuje server The Washington Post.

„Vodu vidíte, ale nikdy se k ní vlastně nedostanete, bez ohledu na to, kolik hodin jdete,“ přiblížila Coboová. Ovšem díky svým vyčerpávajícím túrám objevila tehdejší postgraduální studentka Státní univerzity v Utahu a její poradce Soren Brothers další znepokojivé důkazy o tom, že vyschlá jezera jsou významným zdrojem emisí oxidu uhličitého. Navíc zdrojem, který dosud nikdo nezahrnuje do oficiálního přehledu toho, kolik uhlíku svět vypouští do oteplující se atmosféry. V nové studii v časopise One Earth vědci spočítali, že v roce 2020, kdy Coboová a další odborníci odebírali vzorky, se z vysychajícího dna Velkého solného jezera uvolnilo 4,1 milionu tun oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. To by znamenalo přibližně sedmiprocentní nárůst emisí v Utahu způsobených lidskou činností, odhadli autoři práce. Zatímco jiní vědci zdokumentovali emise uhlíku z dalších vysychajících jezer – včetně Aralského moře ve Střední Asii – Brothers zmínil, že jeho studie se snažila vypočítat, jakou část emisí uvolněných z tohoto jezera lze připsat na vrub člověku, protože Velké solné jezero bylo vyčerpáno pro lidské účely, což se ještě zhoršilo v důsledku změny klimatu a „megasucha“ na Západě v posledních dvou desetiletích. „Je to poprvé, co říkáme: ‚Tohle je něco, co je naše vina,‘“ uvedl Brothers.

Jezera po celém světě běžně ukládají uhlík. Rostliny a živočichové se na dně usazují po tisíce let ve formě sedimentů, z nichž většina leží ve vrstvách s nízkým obsahem kyslíku, které se pomalu rozkládají. „Když jsou jezera zaplavena vodou, tedy řekněme ve svém užitném stavu, jsou tak trochu našimi spojenci v boji za odstranění oxidu uhličitého z atmosféry,“ řekl Rafael Marcé, vědecký pracovník Centra pokročilých studií ve Španělsku, který se spolu s Brothersem podílel na předchozích pracích, ale na této studii se nepodílel. Když jezera vysychají, kyslík může proniknout hluboko do sedimentů, probudit mikroorganismy, které začnou hodovat na organických látkách a uvolňovat oxid uhličitý, dodal Marcé. „První věc, kterou uděláte, když se probudíte, je snídaně, že?“ řekl. „A to samé platí i pro ně,“ dodal.