Vědci objevili nového obřího stejnonožce

Představte si stínku – „broučka“, který v Česku žije ve starých zdech nebo tlejícím listí. Až na to, že tahle stínka měří třetinu metru a váží víc než jeden kilogram. Právě to je Bathynomus vaderi, stejnonožec, kterého vědci objevili v hlubinách oceánů.

Ve skutečnosti jsou to naopak lidé, kteří si na stejnonožcích pochutnávají. „V posledních letech se Bathynomus stává ve Vietnamu stále oblíbenější pochoutkou tamní kulinářské kultury a pro kvalitu masa je dokonce přirovnáván k humrům,“ uvedl biolog Peter Ng z Národní univerzity v Singapuru, který nový druh popsal. „Tato poptávka vedla k jejich zvýšenému lovu a jejich exempláře se prodávaly živé v jídelnách nebo v nádržích se studenou vodou ve velkých restauracích,“ vysvětlil Ng.

A právě tímto způsobem se podařilo na tržnici ve městě Quy Nhon najít neznámý druh. „Popisy nových druhů mořských stejnonožců jsou často výsledkem cílených průzkumů mořského dna, ale stává se i to, že je nový druh objeven v důsledku rybolovných činností,“ potvrzuje Hyžný. „Konkrétně druh Bathynomus vaderi byl opravdu rozpoznán na základě exemplářů původně určených ke konzumaci. Ty výzkumníci zakoupili od majitele restaurace. I tímhle je Bythonomus vaderi zajímavý,“ dodává vědec.

Výzkum obřích stejnonožců ze Slovenska

Matúž Hyžný se ale živým stejnonožcům nevěnuje. „Moje práce se týká něčeho jiného. Jsem paleontolog a pracuji se zkamenělinami. Popsal jsem desítky vyhynulých druhů korýšů a Bathynomus byl mezi nimi,“ popisuje.

„Kromě výše zmíněných více než dvaceti druhů, které dnes žijí, známe rod Bathynomus z fosilního záznamu a historie tohoto rodu sahá desítky milionů let do minulosti. Zajímavé je, že dnes Bathynomus obývá pouze západní Atlantik a indopacifickou oblast, zatímco v geologické minulosti jsme ho měli i v Evropě. Se španělskými kolegy jsme popsali vyhynulý druh starý sedm milionů let z oblasti, která byla kdysi omývána prehistorickým východním Atlantikem. Několik fosilií z Itálie však ukazuje, že Bathynomus obýval i Středozemní moře, a to ne tak dávno: před pouhými dvěma až třemi miliony lety,“ vysvětluje.

Bathynomus giganteus nafilmovaný v Mexickém zálivu: