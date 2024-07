Vakcína proti covidu i chřipce prošla klíčovým testem úspěšně

Když Moderna vloni oznámila zahájení zkoušek první fáze testování společné vakcíny proti covidu a chřipce, nevyvolalo to velké pozdvižení. První fáze totiž zkoumá hlavně to, jestli je látka pro člověka neškodná. Teď ale stejná společnost oznámila, že tato očkovací látka prošla úspěšně už třetí fází. A to znamená, že už se výrobce může začít ucházet o registraci tohoto přípravku.

Ty běžné upravují lidskou imunitu tím, že ji vystaví viru nebo jeho části. Imunitní buňky si tento patogen zařadí do svého dlouhého seznamu potenciálně nebezpečných látek, a když na něj pak narazí při opravdové infekci, rozpoznají ho jako hrozbu a vytvoří patřičnou obranu.

Problém je, že když je zapotřebí zkombinovat více látek dohromady, může to mít různé neplánované vedlejší účinky, což se musí testovat a náročně ověřovat. Stejně tak mohou tyto kombinace snižovat celkovou účinnost výsledné vakcíny. Obecně také bývají kombinované vakcíny méně účinné než jednotlivé očkovací látky, z nichž jsou složené.

Jako recept na koláč

Nic takového ale u mRNA vakcín nehrozí. Ty totiž jen říkají buňkám, jaké bílkoviny mají vyrábět. Dají se popsat jako lístek s poznámkou, na který si člověk zapíše oblíbený recept na koláč, který mu zachutná u známých, a pak si podle něj upeče to samé doma. Jde v podstatě o téměř čistou informaci, vakcíny s mRNA jednoduše zabalí sadu instrukcí do vrstvy lipidů a pak je pošlou do těla, aby buňky „pekly správné pečivo“, když k nim dorazí nevítaná návštěva v podobě viru.

Další výhodou je, že kód takové vakcíny se dá snadno a rychle upravit, takže se dá uzpůsobit novým variantám dané nemoci. Což je u chorob, jako je chřipka a covid, důležité zejména proto, že oba viry se rychle mění.

Lidé často odmítají zbytečné návštěvy lékaře, takže dostat co nejvíc vakcín do jedné injekce dává smysl. Moderna by právě v tomto směru ráda pokračovala dál: do očkovací látky by chtěla zahrnout ještě obranu před dalším virem – a to RSV, který způsobuje také respirační problémy.