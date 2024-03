Třináct tisíc zvířat jako živých. Vědci zveřejnili největší galerii skenů z muzeí a depozitářů

Toto okno do muzejních sbírek vznikalo několik roků, pracovali na něm američtí vědci z osmnácti muzeí a univerzit. Jádrem jejich práce byla katalogizace gigantického množství obratlovců z depozitářů. A když se řekne katalogizace, jde hlavně o skenování pomocí výpočetní tomografie, tedy metody schopné podívat se do útrob zvířecích těl a převést tato data do 3D snímku. Všechno popsali v odborném časopise BioScience.

Podívejte se na desítky digitalizovaných modelů: