Satelit NASA zachytil loňskou megatsunami. Zvedla vlnu vysokou dvě stě metrů

Mezinárodní tým 68 vědců začal okamžitě hledat možné příčiny – a letos v září je našel. Signál byl podle něj způsobený masivním sesuvem půdy ve východogrónském fjordu, který vyvolal obří, bahnitou vlnu tsunami. Vědci to popsali v odborném časopise Science . A teď to potvrdila americká agentura NASA, která našla o události záznamy v jednom satelitním pozorování.

Do Dicksonova fjordu se před rokem sesunulo více než 25 milionů kubických metrů kamení a ledu. Tento fjord, který je součástí sítě kanálů na východním pobřeží Grónska, je hluboký asi 540 metrů a široký 2,7 kilometru – jeho stěny přesahují výšku 1800 metrů. To znamená, že tato hmota padala do vody někdy i z výšky Sněžky.

Nový výzkum

Poté, co vědci v září oznámili, že vědí, co se stalo, podívali se experti z NASA detailně na to, co nasnímal jeden ze specializovaných přístrojů, které má agentura na oběžné dráze. Družice SWOT měří z výšky asi 900 kilometrů pomocí sofistikovaného přístroje výšku téměř veškeré vody na zemském povrchu, včetně oceánu a sladkovodních jezer, nádrží a řek. A vidí i do fjordů.

„Rozlišení radaru KaRIn je dostatečně citlivé na to, aby mohl provádět pozorování i mezi relativně úzkými stěnami fjordu,“ uvedli experti z týmu, který se o satelit stará. Žádný jiný přístroj, který hladiny oceánů a moří sleduje, by tohoto úkolu nebyl schopný. Vědci pak srovnali měření ze 17. září 2023, tedy den po sesuvu s měřeními provedenými za normálních podmínek o několik týdnů dříve, 6. srpna 2023.