Ruský kosmonaut se stal rekordmanem, pobyl ve vesmíru déle než kdokoliv jiný

„Létám do kosmu, abych dělal to, co miluju, a ne kvůli lámání rekordů. Snil jsem o tom, že se stanu kosmonautem, usiloval jsem o to už od dětství. Tento zájem, jakým je možnost dostat se do kosmu, žít a pracovat na oběžné dráze, mě motivuje k tomu, abych s létáním pokračoval,“ řekl Kononěnko.

Tisícovka v dohledu

Jeho současná výprava na ISS začala loni 15. září, kdy odstartoval společně s astronautkou Loral O’Harovou z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) a s kolegou z Roskosmosu Nikolajem Čubem. Kononěnko se na konci této mise stane prvním člověkem, který ve vesmíru stráví tisíc dnů.

Mezinárodní vesmírná stanice je jedním z posledních míst, kde Rusko a Spojené státy spolupracují navzdory ruské invazi na Ukrajinu, kvůli které jsou vztahy mezi oběma velmocemi nejhorší za poslední desítky let. Koncem loňského prosince Roskosmos oznámil, že se s NASA dohodl na prodloužení programu společných letů na ISS do roku 2025.