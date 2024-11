„Rozestupy“ fungovaly jako ochrana před epidemiemi už v pravěku

před 47 m minutami | Zdroj: ČTK , UTK , Journal of the Royal Society Interface

„Toto shlukové uspořádání epidemiologové dobře znají jako skvělou konfiguraci pro omezení ohnisek nemocí,“ vysvětluje Bentley. „To naznačuje a pomáhá vysvětlit zvláštní uspořádání prvních městských oblastí na světě – chránilo by to obyvatele před nemocemi, které se tehdy začaly objevovat. Rozhodli jsme se otestovat pomocí počítačového modelování, jak účinná by tato ochrana byla.“

Vědci upravili modely vyvinuté už v předchozím projektu na knoxvillské univerzitě. Bentley v něm tehdy spolupracoval na modelování vlivu sociálního distančního chování na šíření pandemií podobných covidu. A teď stejný program použil – místo na knoxvillské ulice – na pravěké osídlení na Ukrajině.

„Tyto nové nástroje nám mohou pomoci pochopit, co nám archeologický záznam říká o pravěkém chování v době, kdy se vyvíjely nové nemoci,“ řekl Bentley. „Principy jsou stejné – předpokládali jsme, že nejstarší pravěké nemoci se nejprve přenášely potravinami, nikoliv vzduchem.“

Stopování pravěkých nemocí

Výzkumníci se tedy pokusili simulovat šíření nemocí přenášených potravinami, například salmonely, na podrobném plánu Nebelivky. Provedli miliony simulací archeologických dat, aby otestovali vliv různých možných parametrů onemocnění.

„Výsledky ukázaly, že seskupení domů v Nebelivce do kruhovitých struktur v různých čtvrtích by omezilo šíření raných nemocí přenášených potravinami,“ popisuje Bentley. „Právě boj s nemocemi by také mohl vysvětlit, proč obyvatelé Nebelivky pravidelně pálili své dřevěné domy, aby je nahradili novými. Studie ukazuje, že popsané sdružování domů by pomohlo lidem přežít v raných zemědělských vesnicích, když se vyvíjely nové nemoci přenášené potravinami.“

Konkrétně mohla tato ochrana fungovat tak, že lidé spojení kolem jednoho okruhu staveb konzumovali jinou potravu než obyvatelé jiných. Díky tomu se nikdy nenakazili všichni lidé v osadě. Ta mohla být proto vždy bojeschopná a současně měla i dost lidských sil na tehdy náročnou zemědělskou práci.