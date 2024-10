Na Floridu míří výjimečně silný hurikán. Milton přinese nebezpečný vítr i vodu

Takhle pozdě na podzim ještě nikdy Mexický záliv žádný hurikán nezasáhl. Může za to výjimečně teplá voda v oceánu, která dává tropické bouři výjimečnou sílu. A ničivost. Americká Florida se nedlouho po řádění ničivé bouře Helene chystá na příchod hurikánu Milton.

„Je to prostě neuvěřitelný, neuvěřitelný, neuvěřitelný hurikán. Za deset hodin klesl jeho tlak o 50 milibarů,“ popsal pro stanici NBC6 hurikán Milton floridský meteorolog John Morales. Pak se mu zlomil hlas a vědec se roztřásl. „Omlouvám se. Je to prostě strašné,“ řekl Morales poté, co si během vysílání udělal krátkou pauzu. Podobně hodnotí bouři, která na pevninu USA plnou silou udeří ve středu, i řada jiných expertů.