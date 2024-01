Mládě velkého bílého žraloka v přírodě zatím nikdo neviděl. Teď dvoumetrového novorozence nafilmovali u Kalifornie

před 1 h hodinou | Zdroj: University of California - Riverside , Environmental Biology of Fishes

Velký bílý. Tento druh žraloka patří k nejznámějším mořským tvorům – už jen proto, jak je velký a jak relativně často útočí na člověka. O to zajímavější je, že až doposud vědci netušili, jak vypadá malý bílý.

Vědci zatím překvapivě nikdy nepozorovali ve volné přírodě novorozeného žraloka bílého. Teď se to podařilo kalifornským mořským biologům. Filmař Carlos Gauna a doktorand biologie na Kalifornské univerzitě v Riverside Phillip Sternes se vydali 9. července 2023 na moře poblíž Santa Barbary a pátrali tam pomocí dronu po žralocích. Toho dne se v hledáčku Gaunovy kamery ale objevilo něco superzajímavého. Bylo to mládě žraloka, jaké ještě nikdy neviděl.

Výsledky tohoto pozorování popsali v článku, který vyšel v odborném časopise Environmental Biology of Fishes. Na stejném místě vysvětlili, proč zatím toto mládě vědě tak dlouho unikalo.

Carlos Gauna strávil tisíce hodin natáčením žraloků po celém světě a jeho videa, na nichž tito velcí predátoři plavou v blízkosti návštěvníků pláže, mají miliony zhlédnutí. To, co se Sternesem pozorovali, by mohlo pomoci vyřešit dlouholetou záhadu porodů velkých bílých žraloků.

„Místo, kde žraloci bílí rodí své potomky, je jedním ze svatých grálů žraločí vědy. Nikdo nikdy nedokázal přesně určit, kde se rodí, ani nikdo neviděl novorozené mládě tohoto žraloka živé,“ řekl Gauna.

Jediný způsob, jak vědci mohli mláďata tohoto druhu studovat, byla ta nalezená mrtvá v tělech svých lidmi ulovených matek. Ale živé? To tady zatím nebylo.

Autoři článku přiznávají, že je možné, že bílý film, který žralok vylučoval, mohl být způsoben stavem jeho kůže – možná nějakou nemocí; dvojice vědců se přesto domnívá, že tomu tak není. Argumentů mají víc.

Čtyři dobré argumenty

Zaprvé, samice velkých bílých žraloků rodí živá mláďata. Když jsou v děloze, mohou se tito embryonální žraloci živit neoplozenými vajíčky, jež obsahují jejich sourozence – tak získávají bílkoviny. Matky také nabízejí rostoucím žraločím mláďatům další výživu „mlékem“ vylučovaným v děloze. Opravdovému mléku savců tato látka samozřejmě není podobná, ale podobná je její funkce.

„Myslíme si, že to zvíře, které jsme viděli, bylo mládě vylučující právě tento nitroděložní sekret,“ tvrdí Sternes.