Jindřich ze Skalice se vrací, tentokrát s kuší. Druhý díl videohry Kingdom Come: Deliverance vyjde ještě letos

Jedna z nejúspěšnějších českých videoher Kingdom Come: Deliverance dostane pokračování. Oznámilo to na síti X studio Warhorse, které za vývojem obou dílů stojí. Prvního dílu, jehož vývoj stál stovky milionů korun, se už prodalo přes šest milionů kopií.

„Jste Jindřich ze Skalice – obyčejný muž, který dělá neobyčejné věci – zapletený do strhujícího příběhu pomsty, zrady a objevování, který se vydává na epickou cestu od skromné kovárny až ke královskému dvoru a hledá smysl života v tomto krásném, ale krutém středověkém světě,“ představují hru Kingdom Come: Deliverance 2 autoři v tiskové zprávě.

Stejně jako v prvním díle bude i v Kingdom Come: Deliverance 2 ústřední postavou příběhu, do které se hráči vtělí, syn kováře Jindřich. Hráči budou moci podle upoutávky v pokračování opět objevovat středověkou krajinu, vesnice i města. Nově budou hráči moci navštívit třeba Český ráj a zejména Kutnou Horu. Novinkou bude také například možnost využívat v boji kuše, a dokonce i první palné zbraně.

Hra by měla vyjít ještě letos na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Podle herního webu Indian by na rozdíl od prvního dílu měla tentokrát být s českým dabingem.