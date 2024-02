Jako hřbitov pand. Japonci popsali kolonie dosud neznámého tvora

Jeho tělo připomíná kostru a hlava díky dvěma černým skvrnám zase vypadá jako pandí. Díky tomuto pozoruhodnému vzhledu se stal drobný tvoreček od chvíle, kdy byly jeho snímky zveřejněny na internetu, favoritem mezi potápěči navštěvujícími japonský ostrov Kumejima. V japonských diskusních skupinách mu dali přezdívku, která by se do češtiny dala přeložit jako „kostlivec pandy mořské“. Teď ale mořští biologové zjistili, že tvor je pozoruhodný i z hlediska vědy.

Měří asi dva centimetry a až do letošního roku vlastně nikdo netušil, co je zač. Teprve 1. února vyšla vědecká studie, která ho popsala. Vědci mu dali jméno Clavelina ossipandae a zařadili ho mezi pospolitky. To jsou primitivní bezobratlí živočichové, kteří patří mezi sumky.

„Bílé části, které vypadají jako kosti, jsou cévy, které procházejí vodorovně žábrami těchto tvorů. Černé části na hlavě, které vypadají jako oči a nos pandy, jsou jen vzorem. A my vlastně nevíme, proč tam právě tenhle vzor je,“ uvedll Naohiro Hasegawa, mořský biolog z univerzity Hokkaidó v severním Japonsku, který novou pospolitku pojmenoval.

Článek v odborném časopise Species diversity pojmenoval „Hřbitovy pand velkých na dně moře?“ – protože pospolitky, jak jejich jméno naznačuje, žijí ve velkých společenstvech. Jejich koncentrace je natolik vysoká, že to opravdu může připomínat místo posledního odpočinku těchto čínských medvědů.