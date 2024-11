ESA chce evropské soukromé rakety. Pomůže jim miliardou

Evropská kosmická agentura (ESA) se rozhodla reagovat na změny ve světové politice a více investovat do schopnosti evropských zemí vynášet náklad na oběžnou dráhu pomocí vlastních raket. Má tomu pomoci program nazvaný Boost!

Evropské země se v minulosti hodně spoléhaly při cestách do kosmu na ruské rakety, v posledních letech je nahradily rakety americké, primárně ty od společnosti SpaceX. Letos v létě sice úspěšně odstartovala nová raketa Ariane 6, ale podle ESA je to málo: chtěla by, aby na starém světadílu vznikaly i nosiče soukromých společností, aby tak nabídka byla pestřejší a Evropa v tomto ohledu mnohem nezávislejší.