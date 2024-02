Dvacet metrů od srážky. Na oběžné dráze málem došlo ke kolizi mezi ruským a americkým satelitem

K situaci došlo ve středu o půl druhé ráno středoevropského času, informovala LeoLabs na síti X. Družice kolem sebe proletěly ve výšce asi 608 kilometrů nad Zemí tak blízko, že o sebe téměř zavadily – od srážky je dělilo pouhých dvacet metrů. Obě se přitom pohybují rychlostí kolem 28 tisíc kilometrů za hodinu.

„Bylo to příliš blízko na to, aby to bylo komfortní,“ uvedla LeoLabs. Modernějším ze satelitů byla americká sonda Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics Mission (TIMED), kterou vypustila roku 2001 na orbitu agentura NASA s cílem studovat horní vrstvy atmosféry. Druhým objektem byla ruská družice Cosmos 2221 z roku 1992. Ta měla původně vojenský účel, ale už řadu let je nefunkční – stal se z ní tedy typický vesmírný odpad.

Ani jeden z objektů nemá pohon, který by jim umožnil manévrovat a tedy se srážce vyhnout.

Srážky možné i reálné

NASA na možnost srážky upozornila už předem s tím, že bude situace detailně sledovat. Na svých stránkách současně vyjádřila znepokojení nad tím, že by případná kolize vedla ke vzniku značného množství trosek. Ty by pak znamenaly další riziko i pro jiné družice – a to by mohlo mít lavinovitý efekt.

Tato událost neměla žádný vliv na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), která se pohybuje mnohem níž – asi o dvě stě kilometrů blíž Zemi.