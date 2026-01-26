Barevný svět modré planety ukazuje fotosoutěž Ocean Art. Vyhrál i český vědec


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Ocean Art Underwater Photography

Ocean Art Underwater Photography je jednou z nejznámějších fotografických soutěží, které se zaměřují na snímky přírody. Je specializovaná na to, co se děje pod hladinou.

Letošní kolo soutěže mělo čtrnáct různých kategorií, nejčastěji zaměřených na typy fotografie a způsoby pořízení snímku.

Odborná porota složená z umělců i vědců vybírala z tisícovek fotografií, které jí poslali lidé z devadesáti zemí celého světa.

Mezi vítěze letos pronikl i Čech. V kategorii digitální umění vyhrál český přírodovědec Michal Štros z Masarykovy univerzity. Porotu oslovil jeho snímek hranobřicha Valentinova, který Štros pořídil u indonéského ostrova Bunaken.

1. místo v kategorii Digitální umění pod vodou (Michal Štros, Tajemný čtverzubec)
Zdroj: Underwater Photography Guide/Michal Štros

