Barevný svět modré planety ukazuje fotosoutěž Ocean Art. Vyhrál i český vědec

Ocean Art Underwater Photography je jednou z nejznámějších fotografických soutěží, které se zaměřují na snímky přírody. Je specializovaná na to, co se děje pod hladinou.
Letošní kolo soutěže mělo čtrnáct různých kategorií, nejčastěji zaměřených na typy fotografie a způsoby pořízení snímku.
Odborná porota složená z umělců i vědců vybírala z tisícovek fotografií, které jí poslali lidé z devadesáti zemí celého světa.
Mezi vítěze letos pronikl i Čech. V kategorii digitální umění vyhrál český přírodovědec Michal Štros z Masarykovy univerzity. Porotu oslovil jeho snímek hranobřicha Valentinova, který Štros pořídil u indonéského ostrova Bunaken.