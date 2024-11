Zvláštní vyšetřovatel podle médií zvažuje, jak stáhnout případy týkající se Trumpa

Zvláštní vyšetřovatel Jack Smith zvažuje, jak stáhnout dva trestněprávní případy týkající se amerického exprezidenta Donalda Trumpa, informují agentury AP a Reuters s odvoláním na nejmenované zdroje. Americké ministerstvo spravedlnosti se dlouhodobě drží politiky, podle které nesmí být úřadující prezident trestně stíhán, a Trump se v lednu vrátí do Bílého domu.

Smith loni Trumpa obžaloval ze spiknutí s cílem zvrátit výsledky prezidentských voleb z roku 2020 a z toho, že nezákonně přechovával utajované dokumenty ve své rezidenci Mar-a-Lago na Floridě. Nicméně Trumpovo vítězství nad demokratkou Kamalou Harrisovou znamená, že podle desítky let platného právního názoru ministerstva spravedlnosti nesmí být stíhán.

Trump se také v jednom rozhovoru nechal slyšet, že by zvláštního vyšetřovatele Smithe vyhodil „během dvou vteřin“ po své inauguraci, pokud do té doby svůj post sám neopustí. Nový ministr spravedlnosti, kterého si Trump do své administrativy vybere, bude mít pravomoc formálně zrušit všechny federální obžaloby namířené proti příštímu prezidentovi.