Zaplať a prodloužíme vízum. Podvodníci zneužívají deportací studentů z USA

„Jsou podvodníci, kteří studentům na kampusu aktivně vyhrožovali, že ukončí vízum,“ sdělil student Univerzity Palackého v Olomouci Dominik Hruška, který se přes program Erasmus+ dostal na University of Nebraska at Kearney. A doplňuje, že chtějí peníze za to, že vízum prodlouží.

Podle Hrušky univerzita v Nebrasce své studenty začátkem dubna upozornila, že se podvodníci snaží vydávat za agenty Imigrační a celní správy USA (ICE), FBI nebo americké zastupitelské úřady. Nebraská lokální televizní stanice KETV 7 varovala, že oficiální američtí představitelé po zahraničních studentech platby nepožadují.

„Falšují telefonická čísla, která vám ukazují, že volají z oficiálních míst,“ přiblížil Hruška. On sám dostal telefonát z neznámého čísla. „Volal mi někdo a vidím, že je to z Washington D.C., což zní, že to bude něco oficiálního,“ dodal. Na telefonát však nereagoval a další nedostal.