Za měsíc se znovu otevře katedrála Notre-Dame. Úřady zvažují zavedení vstupného

Události: Měsíc do znovuotevření katedrály Notre-Dame (zdroj: ČT24)

Už za měsíc se v Paříži znovu slavnostně otevře katedrála Notre-Dame, kterou v roce 2019 zasáhl ničivý požár. Na rozsáhlou rekonstrukci se vybralo téměř devět set milionů eur. Do chrámu se postupně vrací vše, co se před pěti a půl lety podařilo zachránit a restaurovat, například zvony. Na dokončení oprav, které mají pokračovat do jara příštího roku, bude ale potřeba ještě více peněz, a úřady tak zvažují zavedení poplatku za vstup ve výši pěti eur.