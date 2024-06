WSJ: Pašeráci cigaret ohrožují humanitární pomoc v Pásmu Gazy

Tisíce kamionů nemohou dodat zásadně důležitou humanitární pomoc z obavy, že se stanou terčem útoku. Podle WSJ jsou cigarety do Pásma Gazy, zmítaného konfliktem mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, pašovány právě v kamionech, do nichž je nakládají komplicové pašeráků v Izraeli a OSN. Poté, co tyto vozy projdou prohlídkou a dostanou se do Pásma Gazy, jsou v hledáčku pašeráků, kteří si „vyzvedávají“ své zboží.

Jednu krabičku cigaret lze v Gaze prodat až za pětadvacet dolarů (téměř 580 korun), což z pašování činí velmi lukrativní byznys, popisuje WSJ.

Nové zlato

Před zahájením izraelské ofenzivy ve městě Rafah na jihu Pásma Gazy na začátku května se cigarety do regionu pašovaly převážně přes místní hraniční přechod na hranici s Egyptem, ale po jeho uzavření se zločinci přemístili na přechod Kerem Šalom na hranici s Izraelem.