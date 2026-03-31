Izrealské útoky na sídla Hizballáhu v libanonské metropoli Bejrútu nuceně vysídlily tamní obyvatele do improvizovaných přístřešků. Na místě vyrostla stanová městečka. Lidé tak reagují na vzrůstající počet obětí v osídlených částech města.
Váleční bezdomovci našli v Bejrútu improvizované útočiště
Izrealské útoky na sídla Hizballáhu v libanonské metropoli Bejrútu nuceně vysídlily tamní obyvatele do improvizovaných přístřešků. Na místě vyrostla stanová městečka. Lidé tak reagují na vzrůstající počet obětí v osídlených částech města.
Úder v Isfahánu způsobil masivní exploze
Izraelsko-americké vzdušné údery v noci na úterý zasáhly vojenská zařízení v Isfahánu, uvedla podle agentury AFP íránská státní média. Americký prezident Donald Trump v noci na své sociální síti Truth Social sdílel bez komentáře video, které zachycuje masivní sekundární exploze. Podle agentury AP se jednalo o útok v Isfahánu. Izraelská armáda v úterý bez podrobností oznámila, že dokončila další vlnu vzdušných úderů na Teherán.
Vlády Česka a Slovenska se po třech letech sejdou ke společnému jednání
Vlády Česka a Slovenska se v úterý po třech letech sejdou ke společnému jednání. Naposledy se mezivládní konzultace uskutečnily v březnu 2023, zhruba o rok později je tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) přerušila kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky. Ministři obou zemí se v úterý sejdou v 11:30 na zámku Nová Horka na Novojičínsku, po pracovním obědě je krátce před 14:00 v plánu tisková konference.
Ukrajina odrážela ruské drony a opět zasáhla klíčový přístav
Ukrajinský dronový útok znovu poškodil ruský přístav Usť-Luga v Baltském moři, napsal gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko. Ruské ministerstvo obrany v noci na úterý podle státní agentury TASS informovalo o sestřelení 150 ukrajinských bezpilotních letounů. Naopak ukrajinské letectvo oznámilo zneškodnění 267 z celkem 289 dronů, které na Ukrajinu v noci vyslali Rusové.
Íránský útok zasáhl plný tanker v Dubaji, hrozil únik ropy
Íránský útok v noci na úterý zasáhl kuvajtský tanker Al-Salmi kotvící v Dubaji, způsobil požár a plavidlo poškodil. Dubajské úřady ráno informovaly, že požár byl uhašen a že již nehrozí únik ropy do moře. Při útoku nebyl nikdo zraněn a všech 24 členů posádky je v pořádku, dodaly úřady podle deníku The Guardian. Čtyři lidé utrpěli v Dubaji zranění po pádu trosek.
VideoUSA dělají politiku v zájmu Kremlu, říká politolog
„To, o co se snaží Rusko už desetiletí, a sice oslabit NATO, teď dělají USA. (…) Spojené státy dělají politiku, která je v zájmu Kremlu. Kdybych byl (ruský vládce Vladimir) Putin, tak bych se hrozně radoval,“ uvedl v Událostech, komentářích politolog a autor knihy Když vyhraje Rusko Carlo Masala. Podle jeho názoru se Evropa již nemůže spolehnout na to, že by USA byly spolehlivým partnerem. „Co musíme udělat? Musíme europeizovat NATO. To znamená převzít víc evropské odpovědnosti,“ říká. Pokud Rusko vyhraje válku, kterou vede proti Ukrajině, pokusí se jít podle Masaly „ještě dál“. Klíčová bude jednotnost Aliance a Evropy, míní. „Čím víc nejednotné bude NATO, čím víc nejednotní budou Evropané, tím více roste pravděpodobnost, že Rusko napadne NATO,“ sdělil Masala v pořadu moderovaném Terezou Řezníčkovou.
VideoAI má nově předpovídat silné sluneční bouře
Umělá inteligence bude nově pomáhat družicím a astronautům. Nový model od IBM jménem Surya má umět předpovídat silné sluneční bouře. Právě ty mohou zničit satelity na oběžné dráze, elektrické vedení na Zemi a také ohrozit zdraví astronautů v kosmickém prostoru. Sonda SDO kontinuálně sleduje slunce přes patnáct let a každých dvanáct sekund pořizuje jeho snímky. Tato data za devět let – skoro 20 milionů gigabytů – využila společnost IBM k tomu, aby naučila AI model Surya odhalit zvýšenou sluneční aktivitu dřív než člověk. Odborníci však chtějí jít ještě dál. Aktuálně se tak obdobný model učí ze satelitních snímků Země. Cílem je lepší předpověď počasí a rychlejší reakce při přírodních katastrofách nebo vylepšení zemědělství.
Resort usiluje o výměnu území v hamburském přístavu. Návrh zastavil Babiš
Ministerstvo dopravy chce s německým Hamburkem domluvit výměnu dvou přístavních území. Návrh na další postup ale česká vláda stále neschválila. Německé úřady s ním přitom počítaly do konce března. Přístup k moři má Česko v Hamburku už 99 let, stará nájemní smlouva skončí za dva roky.
