V Rusku přibývá havárií na energetické infrastruktuře, tisíce obyvatel jsou v mrazech bez tepla

Tisíce Rusů jsou během letošní zimy, kterou doprovázejí silné mrazy, bez dodávek tepla, neboť přibývá havárií komunálních zařízení. Může za to zastaralá infrastruktura a nedostatek peněz na její opravu. Do podobné situace se přitom snaží uvrhnout Ukrajince ruská armáda svými útoky na energetiku. Také Evropě Kreml před rokem vyhrožoval krutou zimou, když varoval, že pozastaví dodávky plynu.

Teplotní rekord v Moskvě

Hned 4. ledna v Moskvě padl teplotní rekord, když rtuť na teploměrech klesla na sedmadvacet stupňů pod nulou. Jde o nejchladnější noc od začátku zimy a o nejnižší naměřenou teplotu ve městě pro tento den za posledních 42 let.

Situaci nepomáhá ani slabá infrastruktura z dob Sovětského svazu. Na její opravu chybí finance, které Kreml pumpuje do války proti Ukrajině. „Dneska je poslední den, pak slíbili, že všechno opraví. Nevíme, jestli tomu věřit, nebo ne,“ uvedla před týdnem obyvatelka hlavního města Valentina. Od té doby se situace v zemi nezlepšila.

Není to přitom tak dávno, co si Moskva utahovala ze západního světa. Na propagačním videu ruský plynárenský gigant Gazprom tvrdil, že otočením jedné páčky zastaví přísun plynu do Evropy a vrátí ji zpět do doby ledové.