V Paříži otevřeli olympijskou vesnici, vybudovali ji v rekordním čase

„Je to vlastně první vítězství Francie, jak se tady říká. V rekordním čase, během sedmi let, tady postavili obrovskou vesnici, přičemž říkají, že na takovou stavbu by bylo normálně potřeba osmnáct až dvacet let. A přesto, že ještě navíc zkomplikoval stavbu covid a energetická krize, tak ta vesnice stojí,“ podotkl zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd.

Symbolický klíč ve čtvrtek převzal šéf organizačního výboru Tony Estanguet, jinak ale do vesnice zatím nikdo nesmí. „Bude potřeba ji vybavit, donést tam postele a veškeré vybavení. Bude tady bydlet čtrnáct a půl tisíce sportovců. Ani česká výprava se sem nedostane, bude mít možnost až teprve od 12. července, kdy se jednotlivé olympijské výpravy mohou začít ubytovat,“ dodal Šmíd.

Vesnice se skládá z 82 domů a rozkládá se na 52 hektarech. Pokoje jsou dvoulůžkové, koupelna je společná pro čtyři lidi. V areálu je také restaurace a nealkoholický bar, posilovny i pošta. Sportovci se po vesnici budou moci pohybovat na kolech či elektrobusy, všechny stavby jsou velmi ekologické. Po olympionicích bude vesnice hostit i devět tisíc paralympioniků.

Po Hrách se vesnice situovaná v oblasti Seine Saint Denis promění ve čtvrť pro šest tisíc obyvatel, v areálu budou i kanceláře, školy, obchody či park. Lidé se tam nastěhují koncem roku 2025.