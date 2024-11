V Bratislavě měl 17. listopad prolog o den dřív

Slovenský 17. listopad byl vlastně už 16. listopad. Studenti v Bratislavě vyšli v předvečer pražského protestu. Zhruba dvě stě lidí v živém řetězu pochodovalo za akademické svobody.

„Všechny fotoaparáty nás fotily a bylo to neanonymní, každý byl identifikovatelný. To překonání strachu vyjít na náměstí a být si vědomý, že postihy přijdou, to byl takový největší moment,“ zavzpomínal spoluorganizátor studentského pochodu Milan Novotný.

Henrieta Hrinková tehdy jako první vystoupila před přítomnými kamerami i státní mocí. „Nelituji toho, jen to byl překvapující moment, když nám potom volal pan soudruh a ptal se mě, jestli vím, že všichni budeme vyloučeni ze školy, ti účastníci 16. listopadu,“ přiblížila.