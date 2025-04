„Už neukazuji vojáky na bojišti“. YouTube přitvrdil pravidla pro válečné blogery

Rozmazávat záběry s krví, nepouštět videa hořících tanků a vyhýbat se slovům jako znásilnění, vražda nebo fašista. Takové podmínky musí splnit váleční blogeři, kteří na YouTube mluví o ruské válce na Ukrajině. Pokud to neudělají, může jim síť zakázat klíčové příjmy z reklamy. Podle blogerů je informování o válce náročnější než na začátku plnohodnotné ruské invaze. YouTube se hájí tím, že záběry znepokojivých událostí ze světa mohou poškodit značku inzerentů.

Váleční blogeři mají na YouTube statisíce odběratelů. Shodují se ale, že nejsledovanější sociální síť na světě povoluje méně záběrů než dřív. „Vzpomínám si, že jsem v prvním roce války udělal video nazvané Pět granátů zabíjí nebo Pět tanků vybuchuje. Ukazoval jsem všechno. A YouTube na to nebyl připravený,” uvedl válečný bloger z Estonska Artur Rehi.

Nový přístup k obsahu

První zlom přišel už ve druhé půlce roku 2022. Autoři najednou zjišťovali, že YouTube zakázal reklamu na desítkách jejich videí. Metodou pokus-omyl se naučili, co zveřejňovat nesmějí. „Neukazuji už vojáky na bojišti, protože YouTube se to nelíbí. Jen vozidla a to je vše,“ říká válečný bloger z Ukrajiny Denys Davydov.

„Našel jsem způsob, jak mluvit o této válce takovým rodinným způsobem. Používám slova jako zbavený života spíš než zabitý. Říkám, že někdo někoho sejmul, a ne zabil. Nezmiňuji slova znásilnění a vražda,” doplňuje Rehi.

Podle válečných blogerů je cílem popsat realitu války tak, aby automatický systém nezaznamenal citlivý obsah. „Rozmazávám to špatné, výbuchy, krev a všechno. Když chci mluvit o Hitlerovi, řeknu člověk s knírkem,” uvádí Rehi.