USA dramaticky snižují počet uprchlíků, které za rok přijmou

Spojené státy ve fiskálním roce 2026 přijmou maximálně 7500 uprchlíků, uvedl podle agentur Bílý dům. Je to dosud nejméně. V předešlém fiskálním roce, který skončil 30. září, bylo maximum předešlou administrativou demokrata Joea Bidena stanoveno na 125 tisíc. Agentura AP píše, že většinu uprchlíků, které se vláda republikána Donalda Trumpa chystá přijmout, budou tvořit bílí Jihoafričané.
AP píše o dramatickém poklesu a připomíná, že Spojené státy dosud přijímaly statisíce lidí z celého světa, kteří utíkali před válkami či pronásledováním. Poznamenává také, že administrativa nevysvětlila, proč byl maximální počet stanoven na 7500.
V poznámce ve federálním registru, v němž vychází nařízení prezidenta a vlády, administrativa jen uvedla, že počet je „ospravedlněn humanitárními důvody nebo je jiným způsobem v národním zájmu“.
Trumpův cíl zastavení migrace
Trump už během loňské předvolební kampaně dával najevo, že zastavení migrace je jedním z jeho hlavních cílů pro druhé funkční období. Na hranici USA s Mexikem od Trumpova lednového nástupu do úřadu počet nelegálních překročení hranic dramaticky poklesl, a to i v důsledku nasazení armády.
Zároveň se americká administrativa snaží deportovat miliony migrantů, kteří jsou ve Spojených státech bez potřebných dokumentů. Často přitom ale naráží na odpor komunit, v nichž tito lidé žijí. Velká část z nich je totiž v USA už léta, platí zde daně a vykonává práce, například v zemědělství, o něž jinak není velký zájem.
Fiskální rok 2026 začal 1. října letošního roku a skončí 30. září 2026.