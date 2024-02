Ukrajinská armáda přijímá vojáky z Kolumbie zvyklé bojovat s drogovými kartely a povstalci

Ukrajina rozšiřuje systém umožňující lidem z celého světa připojit se k armádě. Přijímá i profesionální vojáky z Kolumbie. Ti posilují řady dobrovolníků, kteří reagovali na výzvu prezidenta Volodymyra Zelenského zapojit se do války jeho národa s Ruskem, napsala agentura AP.

Kolumbijská armáda bojuje desetiletí s drogovými kartely a povstaleckými gerilami, což z jejích vojáků činí jedny z nejzkušenějších na světě. S čtvrt milionem vojáků má Kolumbie druhou největší armádu v Latinské Americe po Brazílii. Každý rok ji opouští víc než deset tisíc lidí. Stovky z nich teď míří bojovat na Ukrajinu, kde mnozí berou i čtyřikrát více než v Kolumbii zkušení poddůstojníci.

„Kolumbie má velkou armádu s velmi dobře trénovanými vojáky, ale jejich platy nejsou tak velké ve srovnání s armádami v jiných zemích,“ řekl Andrés Macías z univerzity v Bogotě.

Zpočátku pracovali Kolumbijci pro americkou armádu

Kolumbijští vojáci po odchodu do výsluhy začali mířit na počátku nového tisíciletí do zahraničí, aby pracovali pro americkou armádu, například jako ochranka ropných vrtů v Iráku. Vysloužilí členové kolumbijské armády byli také najímání k výcviku bojovníků ve Spojených arabských emirátech, kteří se pak zapojili do války v Jemenu proti povstalcům hútíům, podporovaným Íránem.