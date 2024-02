Ukrajina se snaží obnovit obří genovou banku rostlin, kterou zničili Rusové

Vědci ve světle zkušeností ze začátku invaze vytvořili duplikáty zachráněných semen, které přemístili do několika úschoven po celé Ukrajině. Při dalším výzkumu využívají třeba bývalou sovětskou jídelnu. „Podařilo se nám přemístit do bývalých skladových prostor, kde jsme si vybudovali mrazáky, ve kterých určujeme úroveň odolnosti druhů ozimých kultur vůči mrazu,“ popsala hlavní vědecká pracovnice Natalie Rjabčunová.

Před válkou se na ukrajinský ústav obraceli zemědělci z celého světa. Zajímalo je například, které rostliny dokážou přežít silné mrazy. V posledních dvou letech o tyto příjmy vědci přišli, protože se zákazníci obávají na Ukrajinu jezdit.

Nenahraditelná ztráta

Vedoucí katedry genetiky a šlechtění z České zemědělské univerzity Pavel Vejl uvedl, že ztráta je pravděpodobně nevyčíslitelná a nenahraditelná. „Do genové banky se vkládají materiály za řadu let. Mají různý původ, nejsou to jenom odrůdy, ale jsou to i různá novošlechtění, jsou to různé botanické druhy, jsou to rostliny, které pochází z různých botanických expedic, a hlavně jsou to materiály, které byly nějakým způsobem prověřeny a otestovány,“ řekl. Nesmírnou cenu měl materiál v bance pro vědce i šlechtitelská pracoviště, dodal.

Vejl zmínil, že ochránit materiál genových bank může pomoci praxe duplikátů, tedy uchovávání dalších vzorků semen v jiných spřátelených bankách. Pomoci s obnovou banky na Ukrajině může pak podle něj jedna z největších světových semenných bank na Špicberkách, která chrání semena rostlin pro případ přírodních katastrof nebo válek.