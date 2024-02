Ukrajina podle Reuters informovala USA, že Zalužnyj skončí. Podle Washingtonu je rozhodnutí na Ukrajincích

O tom, že by měl v čele ukrajinských ozbrojených sil skončit Valerij Zalužnyj, informovala ukrajinská vláda Washington. S odvoláním na dva své zdroje to uvedla agentura Reuters. Je to další z řady náznaků, podle kterých dojde k střídání v čele armády, která se téměř již dva roky brání ruské invazi. Bílý dům podle agentury vzkázal do Kyjeva, že je zcela na Ukrajincích, jaké rozhodnutí učiní.