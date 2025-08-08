Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní nařízení, které zpřísňuje pravidla pro schvalování federálních grantů, informovala agentura Reuters. Rozhodování o jejich přidělení nyní bude podléhat posouzení politicky jmenovaným představitelům, uvedl Bílý dům. Dle nového nařízení nesmí být federální granty použity k financování „žádných iniciativ, které ohrožují veřejnou bezpečnost nebo prosazují protiamerické hodnoty“.
Trump zpřísňuje pravidla pro schvalování federálních grantů
Trumpova administrativa pohrozila odebráním federálního financování různým agenturám a vzdělávacím institucím kvůli celé řadě důvodů. Patří mezi ně propalestinské protesty, klimatické iniciativy, politiky týkající se transgender osob a programy diverzity, rovnosti a začleňování (DEI).
Nařízení zveřejněné Bílým domem uvádí, že „udělování grantů na základě uvážení musí v příslušných případech prokazatelně podporovat politické priority prezidenta“. Do rozhodování o udělování grantů by posléze měli být zapojeni i odborníci na danou problematiku.
Jak poukázala agentura Reuters, obhájci lidských práv vyjádřili obavy ohledně Trumpových změn federálního financování s tím, že podle nich poškozují svobodu projevu a akademickou svobodu a představují politické vměšování.
Trump a jeho spojenci se obhajují tím, že bojují proti ideologiím, které považují za „krajně levicové“ a „protihodnotové“.