Tragický pád dvou mužů ze Sněžky byl dlouhý skoro kilometr, zřítili se „žlabem smrti“

Tragický úterní pád dvou Poláků z vrcholu Sněžky byl dlouhý přibližně devět set metrů. Muži ve věku 23 a 47 let se z vrcholu hory zřítili na polskou stranu takzvaným žlabem smrti do kotle Lomničky. Na následky pádu zemřeli. Ve zprávě na Facebooku to ve středu napsala polská horská služba GOPR.