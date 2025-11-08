Tornádo zdevastovalo město v jižní Brazílii


Nejméně šest lidí zahynulo a přes čtyři sta bylo zraněno při tornádu, které v pátek zpustošilo část města na jihu Brazílie. S odvoláním na místní úřady o tom v sobotu informovaly agentury AFP a AP. Živel podle portugalského webu G1 zničil asi osmdesát procent města.

O obětech ve zhruba čtrnáctitisícovém městě Rio Bonito do Iguacu informovala civilní obrana jihobrazilského státu Paraná. Tornádo, které se přehnalo vesnicí, dosáhlo rychlosti více než 250 kilometrů v hodině a zničilo desítky domů. Vláda vyhlásila v postižené oblasti stav nouze.

Pět z obětí jsou dospělí a šestou je čtrnáctiletá dívka. Vláda informovala, že 437 lidí muselo bylo ošetřeno a někteří museli být převezeni do nemocnice, devět z nich zůstává v kritickém stavu.

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva vyjádřil solidaritu obětem na sociální síti X.

„Válečné scény“

Na záběrech z místa byly vidět trosky budov, částečně poničené konstrukce i zničené a vysklené automobily. Web G1 dodal, že záchranné týmy situaci v zasažených oblastech popsaly jako „válečné scény“.

„Civilní obrana a naše bezpečnostní složky jsou v pohotovosti, mobilizovány a sledují města zasažená silnými bouřemi. Vyjadřujeme solidaritu s obyvateli postižených oblastí. Situaci nadále pozorně sledujeme,“ napsal na sociální síti X guvernér státu Ratinho Júnior.

Meteorologický ústav udržuje výstrahu před bouřemi, která platí jak pro Paraná, tak i pro jižnější státy Santa Catarina a Rio Grande do Sul.

