Tisíce lidí protestovaly v Budapešti proti Orbánovi. Vedl je Péter Magyar

Tisíce lidí v pátek vyšly do ulic Budapešti na protest proti vládě premiéra Viktora Orbána. Demonstranti, vedení někdejším Orbánovým spojencem a nyní hlavním rivalem Péterem Magyarem, rovněž požadovali reformu zákona o ochraně dětí, informovala agentura AP.

Demonstranti se shromáždili před ministerstvem vnitra v Budapešti a vyzývali k odstoupení jeho šéfa Sándora Pintéra. Podle nich totiž nedokázal zabránit sexuálnímu zneužívání dětí ve státem spravovaných institucích.

„Máme vládu, která tvrdí, že podporuje rodiny. Je to vláda, která předstírá, že je křesťanská. Je to vláda, která lže, že podporuje děti. Je to vláda, která lže, že podporuje mír,“ řekl demonstrantům Magyar.