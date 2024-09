Technici zajistili konstrukci částečně zříceného mostu v Drážďanech

Pozornost se k mostu nyní upíná i v souvislosti s hrozícími povodněmi, při kterých by mohla zřícená konstrukce představovat hráz a způsobit zaplavení drážďanského historického centra. V Sasku má pršet od pátku do pondělí, zatím není jasné, jak vydatně. Podle aktuální předpovědi Německé meteorologické služby (DWD) by mohlo napršet mezi dvaceti a sedmdesáti litry na metr čtvereční. Větší obavy mají němečtí meteorologové ze srážek v Česku, odkud Labe do Drážďan teče. Varování před povodněmi pro saskou metropoli ale zatím DWD nevydala.