Tajfun Kalmaegi má na Filipínách téměř tři desítky obětí


před 38 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejméně 26 životů si dosud na Filipínách vyžádal tajfun Kalmaegi, uvedly tamní úřady. Při snaze o záchranu lidí v zasažených oblastech se na severu ostrova Mindanao zřítil vojenský vrtulník. Zřejmě nejsou žádní přeživší.

„Podle informací, které máme, zemřela většina lidí v důsledku utonutí,“ uvedl Rafaelito Alejandro z filipínské civilní obrany. Většina obětí – jednadvacet – podle něj přišla o život v provincii Cebu ve střední části souostroví, kde bylo zaplaveno několik měst.

Tajfun Kalmaegi zasáhl Filipíny v noci na úterý a přinesl s sebou silné srážky a větry o rychlosti až 195 kilometrů v hodině. K evakuaci úřady v pobřežních městech na východě země vyzvaly přes 150 tisíc lidí. Z řady míst jsou teď hlášeny poškozené domy, přerušené elektrické vedení či zaplavené ulice. Zrušeno bylo přes sto třicet letů.

Nejpostiženější provincii Cebu tajfun zasáhl v době, kdy se teprve zotavuje ze zemětřesení z konce září, které si vyžádalo 79 obětí a tisíce lidí připravilo o střechu nad hlavou.

Filipíny každoročně postihne přibližně dvacet tajfunů a tropických bouří. Zároveň se nacházejí v takzvaném ohnivém kruhu, kde se setkávají tektonické desky, a v oblasti jsou poměrně častá zemětřesení a vulkanické erupce. Kombinace častých tajfunů a seizmické aktivity řadí Filipíny mezi země s nejvyšším rizikem přírodních katastrof na světě.

Tajfun si ve Vietnamu vyžádal devatenáct obětí
Lidé projíždějí zaplavenou ulicí v Hanoji

